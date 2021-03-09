Доступный флагман Realme GT доступен для международной доставки

Китайский магазин Giztop начал принимать предварительные заказы на смартфон Realme GT, который является самым доступным флагманом на чипсете Snapdragon 888. Адаптированная для международного рынка версия оценена в 500 долларов, как и схожий в плане характеристик Redmi K40 Pro. Правда, последний предлагается в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, Realme GT – с 8/128 ГБ. Начало поставок запланировано на середину этого месяца.

Новинка также оснащается оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, двумя датчиками внешней освещённости, стереодинамиками, поддержкой Hi-Res Audio, 3,5-мм разъемом, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, жидкостной системой охлаждения, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт и предустановленной оболочкой Realme UI 2.0 на основе Android 11.