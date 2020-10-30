Доступный флагман Redmi K30S появился в продаже

Магазин Giztop начал принимать международные заказы на смартфон Xiaomi Redmi K30S Ultra, который был представлен несколько дней назад в Китае. Итак, версия с 8/128 ГБ памяти оценена в 460 долларов, а вариант на 8/256 ГБ памяти обойдется в 500 долларов. В Китае за новинку просят 340 и 370 долларов соответственно.

Смартфон оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 865, батареей ёмкостью 5000 мАч, оперативной памятью нового поколения LPDDR 5, быстрой памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (плотность 395 PPI), кадровой частотой 144 Гц и системой адаптивной регулировки частоты обновления, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и двухрежимным 5G, поддержкой быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, а также тыльной камерой с главным датчиком изображения Sony разрешением 64 Мп.
Комментарии и отзывы Redmi K30S
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