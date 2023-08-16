Доступный флагман Redmi K60 Ultra показали на фото

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился качественными фотографиями представленного пару дней назад смартфона Redmi K60 Ultra. Новинка оценена в Китае всего в 360 долларов за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Это делает Redmi K60 Ultra одним из самых привлекательных смартфонов на рынке по соотношению производительности и цены.

Аппарат оснащается топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9200 Plus, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм2, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и частотой регулировки ШИМ 2880 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика Sony IMX800 и комбинированной системы стабилизации, защитой от воды и пыли и воды (степень IP68), до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки.

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