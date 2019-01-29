Доступный флагман Xiaomi Pocophone F1 занял 22 место в рейтинге камерофонов

2019-01-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Pocophone F1; [149]
Эксперты DxOMark наконец-то добрались до «народного» флагмана Xiaomi Pocophone F1, который вышел еще в августе прошлого года. Смартфон набрал итоговый 91 балл и занял 22 место в рейтинге DxOMark. Это всего на один балл больше, чем у Google Pixel и HTC U11 и намного меньше других топовых смартфонов Xiaomi: Mi MIX 3 (103 балла), Xiaomi Mi 8 (99) и Xiaomi Mi MIX 2S (97). Специалисты похвалили камеры за быстрый и точный автофокус, хорошее качество фото со вспышкой и правильные цвета, а также отметили ограниченный динамический диапазон и уровень детализации.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.

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