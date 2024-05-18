Доступный складной смартфон Blackview Hero 10 появился в продаже

Компания Blackview выпустила в продажу компактный складной смартфон Blackview Hero 10, который до 7 июня будет стоить 430 долларов. Затем цена поднимется. Новинку оснастили 6,9-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 1300 кд/м2 и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, шарниром с фиксацией на 30 и 150 градусов, сдвоенной основной камерой с модулями на 108 Мп (датчик изображения Samsung ISOCELL HM6) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, процессором MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, стереодинамиками и поддержкой NFC.