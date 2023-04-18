Доступный смартфон Cubot P80 появился в продаже

Компания Cubot дала старт продажам смартфона Cubot P80, который был представлен еще в прошлом месяце. Новинка доступна на Aliexpress по цене в 110 долларов для первых покупателей. Напомним, что смартфон характеризуется дизайном тыльной панели в стиле iPhone, однокристальной системой MediaTek с тактовой частотой до 2 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 265 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением 2408:1080 точек, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, боковым сканером отпечатков пальцев, модулем NFC и ОС Android 13 «из коробки».

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