Доступный смартфон Huawei P40 Lite E вышел в Европе

Компания Huawei дала старт европейским продажам смартфона Huawei P40 Lite E, который оценен в 180 долларов. В Польше в качестве бесплатного подарка при покупке дарят фитнес-браслет Huawei Band 4. Что до новинки, то она оснащается фирменным чипсетом Kirin 710F, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,39-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1560:720 пикселей, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, портом microUSB и 3,5 мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и зарядным устройством мощностью 10 Вт.