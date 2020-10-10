Доступный смартфон OnePlus N100 не получит поддержку 5G

Недавно компания OnePlus подтвердила, что в серия недорогих смартфонов Nord скоро пополнится новыми моделями. Если верить авторитетному инсайдеру Onleaks, презентация новинок состоится уже 26 октября в 15:00 по московскому времени. Пока сообщается о двух смартфонах: Nord N10 5G и Nord N100. Первый получит поддержку сетей 5G, 6,49-дюймовый дисплей с частотой обновления 90-Гц, восьмиядерный процессор Snapdragon 690 5G, 6 ГБ оперативной памяти и ценник не более 600 долларов. Что до модели N100, то она будет лишена поддержки 5G, а её основной станет платформа Snapdragon 460 или один из чипсетов Snapdragon 600-й серии.

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