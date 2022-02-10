Доступный смартфон Realme C35 получил 50-Мп камеру

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Realme C35, которая оценена в Тайланде в 177 и 193 доллара за варианты с 64 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти.

Новинка также характеризуется 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2408:1080 пикселей, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 18-Вт зарядки, восьмиядерной платформой Unisoc T616, 4 ГБ ОЗУ, слотом для карты памяти microSD, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Realme UI, габаритами 164,4:75,6:8,1 мм и массой 189 г.