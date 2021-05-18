Доступный смартфон Samsung Galaxy M22 засветился в бенчмарке

Сетевые источники поделились подробностями о еще не представленном официально смартфоне Samsung Galaxy с кодовым названием SM-M225F. Предполагается, что речь идет о доступной модели Galaxy M22. Смартфон уже успел засветиться в базе данных бенчмарка Geekbench, где набрал 374 балла в одноядерном испытании и 1361 балл в многоядерном. Аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G80 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой ARM Mali-G52 MC2, а также 4 ГБ оперативной памяти. Также устройству прочат многомодульную основную камеру. Официальная презентация Samsung Galaxy M22 ожидается до конца июня этого года.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M22
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