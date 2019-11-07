Доступный смартфон Vivo Y5s получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфоном моделью Vivo Y5s, которую можно отнести к сегменту недорогих устройств с высокой автономностью. Новинка получила 6,53-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 точек, дактилоскопический сенсор на задней панели, процессор MediaTek Helio P65, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с датчиками изображения разрешением 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie на основе FunTouch OS 9.2. Стоимость смартфона составляет 190 евро.