Доступный смартфон Xiaomi E6 получит процессор Snapdragon 625

В базе данных популярного бенмарка Geekbench появились сведения о новом доступном смартфоне Xiaomi, который фигурирует под кодовым названием Xiaomi E6. Аппарат оснащается восьмиядерным процессором Qualcomm с базовой тактовой частотой 2,0 ГГц. Эксперты уверены, что речь идет о чипсете Snapdragon 625. Он состоит из ядер ARM Cortex-A53, графического ускорителя Adreno 506, цифрового сигнального процессора Hexagon DSP и сотового модема Snapdragon X9 LTE. Чип поддерживает дисплеи формата FHD+ и WUXGA, камеры с разрешением до 24 Мп или двойные камеры с разрешением до 13 Мп. Также в Geekbench говорится о 3 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 8.1.0 Oreo. Можно предположить, что речь идет об очередном устройстве из семейства Redmi.