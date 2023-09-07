Доступный смартфон iQOO Z8x стал доступен для покупки

Китайский бренд iQOO выпустил в продажу на домашнем рынке смартфон iQOO Z8x, представленный неделю назад. Новинка стоит 163, 177 и 204 доллара за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что аппарат также характеризуется 6,64-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 710, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, корпусом толщиной 9,1 мм и массой 199,6 г, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, операционной системой Android 13 c оболочкой OriginOS 3 «из коробки» и модемом сотовых сетей 5G.