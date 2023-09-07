Доступный смартфон iQOO Z8x стал доступен для покупки

Китайский бренд iQOO выпустил в продажу на домашнем рынке смартфон iQOO Z8x, представленный неделю назад. Новинка стоит 163, 177 и 204 доллара за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что аппарат также характеризуется 6,64-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 710, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, корпусом толщиной 9,1 мм и массой 199,6 г, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, операционной системой Android 13 c оболочкой OriginOS 3 «из коробки» и модемом сотовых сетей 5G.
iPhone 15 Pro сильно подорожает в этом году…
Компания Apple уже совсем скоро представит свои новые смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Pro с множеством из…
Apple A17 Bionic выпускают очень небольшими партиями…
Несмотря на слухи о том, что Apple смогла получить 90 процентов выпускаемой продукции компанией TSMC на 3…
Смартфон Hi nova 11 получил модем 5G…
Компания China Post выпустила на китайский рынок смартфон Hi nova 11, который отличается от ранее выпущен…
Samsung Galaxy S24 получит совершенно стандартный аккумулято…
Примерно в начале 2024 года компания Samsung собирается представить серию смартфонов Galaxy S24, но уже с…
Смартфон Red Magic 8S Pro получит 24 ГБ ОЗУ …
Компания Nubia объявила, что грядущий геймерский смартфон Red Magic 8S Pro будет оснащен 24 ГБ оператив…
Складной смартфон Honor Magic V2 появился в продаже …
Компания Honor дала старт китайским продажам складного смартфона Honor Magic V2, который был представлен …
OPPO Find N3 прочат батарею на 4805 мАч …
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смарт…
В сеть утекли тизеры Samsung Galaxy Z Fold5…
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал рекламные изображения складных смартфонов Samsung Galaxy Z…
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor