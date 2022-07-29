Дюймовый датчик в Xiaomi 12S Ultra показали на видео

Популярный видеоблогер JerryRigEverything после теста Xiaomi 12S Ultra решил измерить установленный в главном модуле камеры дюймовый датчик изображения. Как оказалось, физический размер сенсора не равен 1 дюйму, но никакого обмана здесь нет. Еще в самом начале, когда создавались первые цифровые датчики изображения, их размер рассчитывался исходя из трубок в видеокамерах, прямоугольная фоточувствительная область которых по диагонали составляла примерно 16 мм. Таким образом, по-настоящему дюймовый датчик изображения в камерах указывался бы производителем как полуторадюймовый.

Напомним, что главной особенностью 12S Ultra стала созданная совместно с компанией Leica тройная основная камера с главным модулем на основе дюймового 50-Мп датчика Sony IMX989 и оптической системы стабилизации, 48-Мп сверхширокоугольным и 48-Мп перископным модулями.
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