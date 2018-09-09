Два смартфона средне-бюджетной категории под брендом Honor – 8X и 8X Max

Отличаются и камеры новинок, у младшей разрешения сенсоров выше. Основная камера Honor 8X – 20 Мп со светосилой f/1,8, дополнительный модуль для боке – всего 2 Мп, фронталка – 16 Мп на f/2,0. 8X Max получил 16-Мп основную камеру с диафрагмой f/2,0, 2-Мп сенсор глубины и 8-Мп фронталку с диафрагмой f/2,0. Обе новинки работают на Android Oreo с оболочкой EMUI 8.2.0.Оба смартфона получили очень большие экраны. У Honor 8X это 6,5" панель с разрешением 2340х1080 точек (19,5:9, 397 ppi), у 8X Max – 7,12" экран с разрешением 2244х1080 точек (18,7:9, 350 ppi). Оба дисплея выполнены по технологии IPS. Вместе с экранами отличаются и аккумуляторы: 3750 мАч в младшей модели и 5000 мАч в старшей. Комплектные зарядники имеют мощность 10 Вт и 19 Вт соответственно. О стоимости смартфона пока неизвестно.