Две новинки от Asus

Asus тестирует телефон с двумя слайдерами. Одна из неназванных трубок поддерживает 5G и имеет большой экран от края до края. На задней панели есть установка с двумя камерами. На верхнем слайдере находится двойная селфи-камера, включая широкоугольный объектив с углом обзора 120 градусов. На нижнем слайдере установлен динамик Harman Kardon, а в телефоне может быть установлен сканер отпечатков пальцев.

Также есть другой телефон Asus с аналогичным форм-фактором. В то время как верхний ползунок на этой другой модели также содержит пару селфи-камер, нижний ползунок будет использоваться для отображения контекстных виртуальных элементов управления и кнопок. С открытым верхним ползунком, открывающим фронтальные камеры, мы увидим, что виртуальные элементы управления выглядят так же, как показано на рендере, включая кнопку спуска затвора. В других случаях различные кнопки и ползунки будут доступны в зависимости от того, для чего используется телефон. Эта модель оснащена сканером отпечатков пальцев, обращенным назад.