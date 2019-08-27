Двухцветный Huawei P30 засветился на рендерах

Сетевые источники опубликовали рендеры новых расцветок для смартфона Huawei P30, которые отличаются двухцветным исполнением, как в Google Pixel. Официальный анонс новых расцветок ожидается в начале сентября на выставке IFA 2019.

Напомним, что Huawei P30 оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR, топовым чипсетом Kirin 980, 32-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3650 мАч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройной основной камерой с 40-Мп модулем с апертурой f/1.8, ультраширокоугольным на 16 Мп с апертурой f/2.2 и модулем телефото на 8 Мп с апертурой f/2.4 и 3-кратным оптическим зумом.