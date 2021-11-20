DxOMArk оценили возможности камеры в Motorola Edge 20 Pro

Авторитетная лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования смартфона Motorola Edge 20 Pro, который был представлен минувшим летом. Аппарат набрал всего 105 баллов, что соответствует уровню Samsung Galaxy A72, iPhone SE (2020) или Redmi Note 10 Pro. За фотовозможности смартфон наградили 109 баллами, а видео – 96 баллами. Отмечается не самый широкий динамический диапазон, обилие шумом при съемке с недостаточным освещением, нестабильная работа автофокуса и слабая детализация снимков с телекамеры.

Напомним, Motorola Edge 20 Pro оснастили тройной камерой с перископным модулем разрешением 8 Мп и 5-кратным оптическим зумом, главным модулем на 108 Мп и сверхширокоугольным на 16 Мп.
Комментарии и отзывы Motorola Edge 20 Pro
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