DxOMark испытали камеру в Samsung Galaxy S24 FE

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S24 FE, цена которого составляет 750 долларов. Новинка набрала 133 балла, расположившись на 52 месте в рейтинге камерофонов. Рядом расположились iPhone 14, Google Pixel 7a и Samsung Galaxy S24. Аппарат набрал 136 баллов за фото и 125 баллов за видеосъемку. Эксперты похвалили камеру за хорошую автоэкспозицию, точный автобаланс белого, быструю и точную автофокусировку и высокую детализацию при хорошем освещении. Из минусов отметили высокое количество шума и слабую детализацию в условиях плохого освещения. Напомним, что в Samsung Galaxy S24 FE используется тройная тыльная камера с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 12 Мп (сверхширик).

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