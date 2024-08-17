DxOMark испытали камеру в Samsung Galaxy Z Flip6

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры складного смартфона Galaxy Z Flip6. Аппарат набрал 132 балла, расположившись на 54 месте в общем рейтинге. Это всего на балл меньше, чем у Galaxy Z Fold6. Эксперты похвалили камеру за правильную автоэкспозицию, высокий динамический диапазон на фото и видео, отличную детализацию и эффективную стабилизацию при съемке видео. Из минусов отметили слабую детализация на фото с зуммированием, артефакты на фото с эффектом боке, нестабильность экспозиции при записи видео и периодически сбоящий автофокус. Напомним, что в Galaxy Z Flip6 используется сдвоенная тыльная камера с модулями разрешением 50 Мп (оптика с диафрагмой F/1.8 и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 123 градуса).