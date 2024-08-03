DxOMark испытали камеру в Samsung Galaxy Z Fold6

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6. Аппарат набрал 133 балла, что позволило ему занять 45 место в общем рейтинге. Это уровень iPhone 14, Google Pixel 7a и Samsung Galaxy S23. Однако это лучший результат среди складных смартфонов. Экспертам понравился динамический диапазон в режиме фото, высокая детализация, точная автоэкспозиция и эффективная стабилизация. Минусы довольно стандартные – обилие шумов и сбоящий автофокус при слабом освещении, а также нестабильная экспозиции в режиме видео. Напомним, что в смартфоне используется тройная камера с модулями на 50 Мп, 12 Мп и (сверхширик) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение).