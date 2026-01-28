DxOMark испытали камеру в Xiaomi 17 Pro Max

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования камеры флагманского смартфона Xiaomi 17 Pro Max. Аппарат набрал 159 баллов, забравшись на 10 место в общем рейтинге. Ровно столько же набрал и признанный камерофон Xiaomi 15 Ultra. Отметим, что качество фото эксперты оценили в 165 баллов, а видео – в 146 баллов. Напомним, что в Xiaomi 17 Pro Max используется тройная основная камера Leica с модулями на 50 Мп (главный на сенсоре Light Hunter 950L), 50 Мп (перископический телеобъектив с 5-кратным приближением и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширокоугольный модуль). Цена смартфона в Китае составляет эквивалент 840 долларов.