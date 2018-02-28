DxOMark: камера Vivo X20 Plus лучше, чем у Google Pixel

2018-02-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Vivo X20 Plus; [87]
Специалисты из DxOMark протестировали довольно неожиданный для них смартфон – это популярный в Китае флагман Vivo X20 Plus. Тем удивительнее, что аппарат набрал в рейтинге камер 90 баллов, что соответствует результатам таких устройств, как Google Pixel и HTC U11. Причем в плане фото китаец опередил именитых конкурентов на два балла – 92 против 90. Видеосъемку специалисты оценили лишь в 87 баллов. Сильно удивляться таким результатам не стоит, ведь Vivo принадлежит концерну BBK. Последний также выпускает смартфоны OnePlus, которые уже давно известны отличным качеством своим камер.

Напомним, что представленные осенью прошлого года смартфоны Vivo X20 и X20 Plus оснащены 6,01- и 6,43-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, занимающим 85,3% и 86,11% передней панели, соответственно, двойной основной камерой с 12-Мп модулем с апертурой f/1.8 и вспомогательным на 5 Мп, 12 Мп камерой для селфи со вспышкой, процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3245 и 3905 мАч, соответственно и функцией распознавания лица Face Wake.


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