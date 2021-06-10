DxOMark не впечатлила камера OnePlus 9 Pro

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона OnePlus 9 Pro, в создании которой участвовала легендарная шведская компания Hasselblad. Аппарат набрал 124 балла – 129 баллов за фотовозможности и 108 за видео. Этого хватило, чтобы занять лишь 14 место в сводном рейтинге и показать уровень iPhone 11 Pro Max и Huawei Mate 30 Pro 5G. Авторам тестирования не понравились шумы, не самая стабильная работа системы автофокусировки и ошибки в экспозиции.

Напомним, что смартфон оснастили тыльной квадрокамерой от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхширокоугольным модулем, 8-Мп телефотомодулем и 2-Мп вспомогательным датчиком.