DxOMark не впечатлила камера OnePlus 9 Pro

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона OnePlus 9 Pro, в создании которой участвовала легендарная шведская компания Hasselblad. Аппарат набрал 124 балла – 129 баллов за фотовозможности и 108 за видео. Этого хватило, чтобы занять лишь 14 место в сводном рейтинге и показать уровень iPhone 11 Pro Max и Huawei Mate 30 Pro 5G. Авторам тестирования не понравились шумы, не самая стабильная работа системы автофокусировки и ошибки в экспозиции.

Напомним, что смартфон оснастили тыльной квадрокамерой от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхширокоугольным модулем, 8-Мп телефотомодулем и 2-Мп вспомогательным датчиком.
Комментарии и отзывы OnePlus 9 Pro
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный мо...
С широкоформатными мониторами мы знакомились уже на примере нескольких моделей с соотношением сторон 21:9...
Redmi Note 10 Ultra получит 67-Вт зарядк...
В сети новые появились новые подробности о китайских версиях смартфонов Redmi Note 10, которые будут пред...
Motorola Razr 5G начинает получать обнов...
Motorola razr 5G - второй складной смартфон компании после Motorola Razr 2019. Этот телефон дебютировал с...
Samsung Galaxy A02s и Galaxy A12 получил...
Samsung представила Galaxy A02s и Galaxy A12 в конце ноября. Несмотря на то, что эти телефоны были анонси...
Samsung Galaxy Book Odyssey оснастили гр...
Компания Samsung представила ноутбук Galaxy Book Odyssey. Это первый ноутбук с графическим процессором RT...
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая си...
Семейство систем жидкостного охлаждения AeroCool Mirage отличает стиль «бесконечного зеркала» на крышке в...
Antec представила бесшумный корпус P82 S...
Компания Antec представила бесшумный корпус P82 Silent. Корпус выполнен в минималистичном дизайне. ...
Huawei Band 6 доступен по цене 59,99 дол...
Смарт-браслет Huawei Band 6 теперь доступен для покупки по цене 59,99 долларов. ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor