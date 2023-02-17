DxOMark оценила камеру Samsung Galaxy S23 Ultra

Лаборатория DxOMark оценила фото и видеовозможности флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra на 140 итоговых баллов. Это позволило новинке занять девятое место в общем рейтинге – рядом с Google Pixel 7 и Vivo X90 Pro+. Стоит заметить, что Pixel 7 в два раз дешевле корейской новинки.

Напомним, что в Galaxy S23 Ultra используется основная камера с модулями разрешением 200 Мп (датчик изображения ISOCELL HP2 оптического формата 1/1,3 дюйма), 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум).