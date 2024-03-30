DxOMark оценили автономность Samsung Galaxy S24

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования автономности флагманского смартфона Samsung Galaxy S24. Аппарат набрал 107 баллов, что позволило ему занять лишь 123 место в общем рейтинге и 23 место среди флагманов. В тестировании участвовала версия на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В режиме воспроизведения музыки смартфон продержался 24 часа, в режиме разговора – 17 часов 49 минут, а при самой минимальной нагрузке – 68 часов. Эксперты похвалили новинку за быструю беспроводную зарядку, которая позволяет зарядить смартфон полностью за 2 часа 15 минут. Проводная зарядка займет 99 минут, что, конечно, не впечатляет на фоне китайских флагманов.

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