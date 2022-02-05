DxOMark оценили экран Samsung Galaxy S21 FE

Авторы ресурса DxOMark протестировали дисплей смартфона Samsung Galaxy S21 FE, который был представлен около месяца назад. Новинку оценили в 90 баллов, что позволило ей встать на одну ступень с Galaxy Note20 Ultra, Pixel 6 Pro и iPhone 13 mini. Специалисты похвалили экран за точную цветопередачу, высокую яркость и поддержку расширенного динамического диапазона HDR10. Согласно тестированию, минимальная яркость равна 9 кд/м2, а пиковая – 1032 кд/м2.

Новинка также оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED Infinity-O экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями 12 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 25 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной зарядки, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом из поликарбоната с металлической рамкой, габаритами 155,7:74,5:7,9 мм и массой 177 граммов.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
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