DxOMark оценили экран iPhone 13 mini

Лаборатория DxOMark поделилась результатами тестирования дисплея самого доступного из новых iPhone – iPhone 13 mini. Напомним, что этому смартфону достался 5,4-дюймовый OLED-экран с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой 60 Гц. Несмотря на отсутствии повышенной кадровой частоты, экран набрал 90 баллов. Это хуже других новых iPhone, Huawei P50 Pro и Galaxy S21 Ultra, на уровне с Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G и даже чуть лучше iPhone 12 Pro Max. По мнению DxOMark, перед нами один из лучших дисплеев для смартфонов на рынке. Напомним, что iPhone 13 mini оценен в России от 70 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы iPhone 13 mini
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