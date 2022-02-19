DxOMark оценили камеру смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra

Авторитетная лаборатория DxOMark протестировала камеру флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Отмечается, что специалисты работали с версией на фирменной платформе Exynos 2200, а на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 результат может немного отличаться. Итак, аппарат получил 131 балл: 134 балла за фотовозможности и 114 баллов за видео. Это позволило новинке занять 13 место в общем рейтинге, уступив один балл гораздо более дешевому Google Pixel 6 и шесть баллов iPhone 13 Pro.

Напомним, что в Galaxy S22 Ultra используется основная камера с главным модулем разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп (сверхширик), 10 Мп модулем с 3-кратным оптическим зумом и 10 Мп модулем с 10-кратным зумом.