DxOMark оценили камеру в Xiaomi 17 Ultra

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra. Аппарат набрал 166 итоговых баллов, расположившись на седьмом месте в общем рейтинге. За режим фото смартфон оценили в 170 баллов, а за видео – в 157 баллов. Стоит отметить, что iPhone 17 Pro Max имеет 168 итоговых балла – 166 за фото и 172 балла за видео.

Напомним, что Xiaomi 17 Ultra получил основную камеру с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик Light Hunter 1050L с оптикой Leica Summilux, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик).
OPPO A6x 4G оценили в 95 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью OPPO A6x 4G, которая основана на 6-наном…
Realme GT 8 Pro появился в российской продаже …
Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам смартфона Realme GT 8 Pro, рекомендованная цена ко…
OPPO Find X9 Ultra показали на рендерах…
Профильное издание Smartprix и авторитетный инсайдер Йогеш Брар опубликовали пресс-рендеры топового смарт…
Представлен смартфон Nubia M153…
Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов лимитированной моделью Nubia M153, которая получила встроен…
В России стартовали продажи складного смартфона HUAWEI Mate …
Компания HUAWEI выпустила в российскую продажу складной смартфон Mate X7, рекомендованная цена которого с…
Xiaomi повысит цены на свои смартфоны…
Президент Xiaomi уже признал, что из-за роста стоимости накопителей компании пришлось повысить цену на Re…
Официально: iQOO 15R будут обновлять до Android 20…
Бренд iQOO раскрыл новые подробности о смартфоне iQOO 15R, который будет представлен 24 февраля. Производ…
Apple столкнулась с дефицитом чипов для iPhone 18…
В следующем году рынок смартфонов увидит первые 2-нм процессоры Apple — A20 и A20 Pro, которые, как ожида…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor