DxOMark оценили камеру в Xiaomi 17 Ultra

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra. Аппарат набрал 166 итоговых баллов, расположившись на седьмом месте в общем рейтинге. За режим фото смартфон оценили в 170 баллов, а за видео – в 157 баллов. Стоит отметить, что iPhone 17 Pro Max имеет 168 итоговых балла – 166 за фото и 172 балла за видео.

Напомним, что Xiaomi 17 Ultra получил основную камеру с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик Light Hunter 1050L с оптикой Leica Summilux, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик).