DxOMark оценили камеру в iPhone 16 Pro Max

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры iPhone 16 Pro Max, который вчера появился в открытой продаже. Аппарат набрал 157 итоговых баллов, как Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra, уступив Honor Magic6 Pro и Google Pixel 9 Pro XL со 158 баллами, а также Huawei Pura70 Ultra со 163 баллами. При этом новинка Apple стала лучшей в режиме съемки видео.

Напомним, что оцененный от 1200 долларов iPhone 16 Pro Max оснащается 6,9-дюймовым OLED-дисплеем, титановым корпусом в черной, белой, серой и пустынной расцветках, 3-нанометровой платформой Apple A18 Pro с 16-ядерным нейронным процессором, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (есть съемка в 4K при 120 к/с), 48 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратное приближение), а также новой кнопкой Camera Control с чувствительностью к силе нажатия, которая предназначена для управления камерой (зум, спуск затвора, запись видео, настройки).
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