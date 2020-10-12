DxOMark протестировали селфи-камеру ASUS ZenFone 7

Лаборатория DxOMark протестировала фронтальную камеру смартфона ASUS ZenFone 7, которая, как известно, является и его основной камерой благодаря поворотному механизму. Аппарат набрал 104 балла за фотовозможности и 96 баллов за видео, заняв второе место в общем рейтинге. Теперь любопытно, как специалисты оценят основную камеру устройства. Например, в прошлом году Zenfone 6 получил разные оценки за основную и селфи-камеру. Напомним, что Zenfone 7 оснащается поворотной тройной камерой с главным 64 Мп модулем (датчик изображения Sony IMX686), сверхширокоугольным модулем на 12 Мп (IMX363) и модулем телефото.

Комментарии и отзывы ASUS ZenFone 7
Обзоры:
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Новости:
Смартфон-долгожитель Vivo Y20 вышел в России

Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo Y20, который оценен в 13 990 рублей. При этом...
Google Pixel 4a выйдет в Индии

В последнее время практически все крупные производители смартфонов и планшетов делают упор на рынок Индии...
Конфигурация тройной камеры OPPO A15 официально подтверждена

Компания OPPO планирует выпустить новый OPPO A15 на нескольких рынках, таких как Индия, Таиланд, Индонези...
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкойОбзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкой
Лучший миксер. Philips HR3740/00 Viva CollectionЛучший миксер. Philips HR3740/00 Viva Collection
Обзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлейОбзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлей
Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишамиОбзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишами
Подбираем аксессуары для Nintendo Wii...
Подбираем аксессуары для Nintendo WiiКогда-то давно приставки от японских производителей пользовались просто нереальной популярностью у геймер...
Лучший чехол для Huawei Mate 40...
Лучший чехол для Huawei Mate 40Довольно часто при покупке дорогого смартфона пользователи интересуются тем, как бы правильно его защитит...
Kospet Prime 2 готовы к релизу...
Kospet Prime 2 готовы к релизуВ последнее время все чаще стали выпускать интересные умные часы, которые обладают целым спектром преимущ...
Xiaomi анонсировала новые часы Mi Watch...
Xiaomi анонсировала новые часы Mi WatchКитайская компания Xiaomi анонсировала новые часы Mi Watch. ...
Alphacool готовит релиз водоблоков для в...
Alphacool готовит релиз водоблоков для вAlphacool известен на рынке систем охлаждения для компьютерных систем. У компании в ассортименте есть вод...
Mindshunter представила игровую мышь Zep...
Mindshunter представила игровую мышь ZepКомпания Mindshunter представила игровую мышь Zephyr. Игровая мышь оснащается охлаждающим вентилятором, к...
Неттоп Hyundai Mini PC 2020 оценен в $17...
Неттоп Hyundai Mini PC 2020 оценен в $17Компания Hyundai пополнила ассортимент неттопов моделью Mini PC 2020, в основе которого лежит аппаратная ...
Pixel 5 и Pixel 4a 5G поддерживают воспр...
Pixel 5 и Pixel 4a 5G поддерживают воспр ...
Обзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое...
Обзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. ИгровоеТестируемое сегодня игровое кресло ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор лицензировано футбольным клубом «СПАРТАК Мос...
Представлен ПК-корпус Aerocool Mecha ARG...
Представлен ПК-корпус Aerocool Mecha ARGКомпания Aerocool пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Mecha ARGB, предназначенной для создания игро...
Смартфон Realme 7 Pro появился в продаже...
Смартфон Realme 7 Pro появился в продажеКомпания Realme дала старт индийским продажам смартфона Realme 7 Pro, который доступен в версиях с 6 ГБ о...
Jonsbo представила 140 мм вентилятор FR1...
Jonsbo представила 140 мм вентилятор FR1Китайский бренд Jonsbo представила 140 мм вентилятор FR140S для компьютерного корпуса. Новый вентилятор о...
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Обзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литровОбзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литров
Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврикаОбзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor