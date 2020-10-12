DxOMark протестировали селфи-камеру ASUS ZenFone 7

Лаборатория DxOMark протестировала фронтальную камеру смартфона ASUS ZenFone 7, которая, как известно, является и его основной камерой благодаря поворотному механизму. Аппарат набрал 104 балла за фотовозможности и 96 баллов за видео, заняв второе место в общем рейтинге. Теперь любопытно, как специалисты оценят основную камеру устройства. Например, в прошлом году Zenfone 6 получил разные оценки за основную и селфи-камеру. Напомним, что Zenfone 7 оснащается поворотной тройной камерой с главным 64 Мп модулем (датчик изображения Sony IMX686), сверхширокоугольным модулем на 12 Мп (IMX363) и модулем телефото.