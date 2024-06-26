DxOMark проверили автономность Samsung Galaxy A15 5G

Команда лаборатории DxOMark опубликовала тестирование системы питания смартфона Samsung Galaxy A15 5G. Аппарат набрал 127 итоговых баллов, расположившись на 66 месте в общем рейтинге и на 6 месте в среднебюджетном ценовом сегменте. Саму автономность оценили на 143 балла, зарядку на 109 баллов, а эффективность на 123 балла. Согласно замерам специалистов, Galaxy A15 5G может проработать от одного заряда 2 дня и 21 час. А зарядка от 0% до 100% занимает 109 минут. Напомним, что в смартфоне используется батарея ёмкостью 5000 мАч, а также поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт.

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