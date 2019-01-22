DxOMark тестирует селфи-камеры, и уже известны лучшие смартфоны

DxOMark наконец начал тестировать селфи-камеры на телефонах. Тестирование проводится путем анализа более 1500 фотографий и более 2 часов видео, снятых на каждом устройстве, и уже протестировано 13 телефонов.

Первое место поделили смартфоны Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note9, которые стоят на ступень выше Xiaomi Mi Mix 3. Текущий флагман Apple iPhone XS Max оказался на четвертом месте. Согласно DxOMark, Google Pixel 3 предлагает лучшие фотографии селфи, подчеркнутые лучшей детализацией и текстурой, а Galaxy Note9 предлагает более чистый внешний вид с меньшим уровнем шума. Xiaomi Mi Mix 3 получила высокую оценку за инновационные портретные селфи.