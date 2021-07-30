DxOMark высоко оценили камеру ASUS Zenfone 8

Лаборатория DxOMark протестировала основную камеру компактного флагмана ASUS Zenfone 8, который продается в России по цене в 64 тысячи рублей. Аппарат набрал 120 итоговых баллов, выступив на уровне Google Pixel 5, Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy Note20 Ultra. Авторы тестирования отметили высокую детализацию, точную цветопередачу, работу местного баланса белого, нестабильную экспозицию в некоторых сценах и медленную работу автофокуса при недостаточном освещении. Отсутствие телефото-модуля также было отнесено к минусам камеры. Напомним, что в смартфоне используется сдвоенная камера с главным модулем на основе 64-Мп датчика Sony IMX 686 и 12-сверхширокоугольным модулем на сенсоре Sony IMX 363.

Комментарии и отзывы ASUS Zenfone 8
Qualcomm выпустит улучшенную платформу S...
Компания Qualcomm на мероприятии MWC 2021 представила новый чип Snapdragon 888 Plus, который обеспечит ещ...
Представлен смартфон Honor X20 SE...
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X20 SE, которая появится в продаже 9 июля. ...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 готови...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 по-прежнему работает под управлением операционной системы Android 10. К...
Samsung Galaxy S20 FE на Snapdragon 865 ...
В прошлом месяце компания Samsung прекратила выпуск версии смартфона Galaxy S20 FE на фирменной платформе...
Motorola готовит к релизу инновационную ...
На текущий момент на рынке электроники есть понятие «беспроводная зарядка», но на самом деле это немного ...
Lenovo Legion 2 Pro с 18 ГБ ОЗУ выходит ...
Компания Lenovo объявила о том, что топовая версия игрового смартфона Legion Duel 2 появится в продаже уж...
Motorola Edge S получила новое обновлени...
Первый смартфон компании Motorola с процессором Qualcom Snapdragon 870, а именно модель Edge S, получила ...
Samsung Galaxy A22s 5G получит SoC Media...
Сетевые источники поделились подробностями о недорогом смартфоне Samsung Galaxy A22s 5G, который еще не б...
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor