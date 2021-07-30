DxOMark высоко оценили камеру ASUS Zenfone 8

Лаборатория DxOMark протестировала основную камеру компактного флагмана ASUS Zenfone 8, который продается в России по цене в 64 тысячи рублей. Аппарат набрал 120 итоговых баллов, выступив на уровне Google Pixel 5, Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy Note20 Ultra. Авторы тестирования отметили высокую детализацию, точную цветопередачу, работу местного баланса белого, нестабильную экспозицию в некоторых сценах и медленную работу автофокуса при недостаточном освещении. Отсутствие телефото-модуля также было отнесено к минусам камеры. Напомним, что в смартфоне используется сдвоенная камера с главным модулем на основе 64-Мп датчика Sony IMX 686 и 12-сверхширокоугольным модулем на сенсоре Sony IMX 363.