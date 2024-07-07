DxOMark высоко оценили камеру в Honor 200 Pro

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Honor 200 Pro, который был представлен в Китае в мае этого года. Аппарат набрал 137 баллов, расположившись на 33 месте в общем рейтинге. Это достойный результат для устройства с ценой в 485 долларов. Схожую оценку получили такие смартфоны, как Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra и Google Pixel 8a. Эксперты отметили высокую детализацию снимков при дневной уличной съемке, низкое количество шума, грамотную работу автоэкспозиции и стабильную фокусировку в любых условиях. Из минусов отметили нестабильный результат в условиях слабой освещенности и сбоящую систему стабилизации при съемке видео.