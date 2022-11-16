DxOMark высоко оценили камеру в iPhone 14

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования камеры смартфона iPhone 14, который, забегая вперед, выступил лучше предшественника в лице iPhone 13. Последний занимает в общем рейтинге 31 месте, а iPhone 14 дебютировал на 16 позиции. Новинка выступила на уровне Google Pixel 6 Pro и Vivo X70 Pro+. Специалистам понравилась детализация, скорость автофокусировки и стабилизация при записи видео, а также реалистичный эффект боке в портретном режиме фотосъемки. Напомним, что iPhone 14 получил сдвоенную основную камеру с 12-Мп главным модулем (оптическая стабилизация) и 12-Мп сверхширокоугольным модулем.