DxOMark высоко оценили камеру в iPhone 16

Лаборатория DxOMark опубликовала обзор основной камеры iPhone 16, который оценен в 800 долларов на американском рынке. Новинка набрала 147 баллов, оказавшись на 20 месте в общем рейтинге камерофонов. Это довольно высокий результат – на уровне Google Pixel 7 Pro и Huawei Magic4 Ultimate и выше iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro. Аппарат получил 149 баллов за фотосъемку, 154 балла за видео, 116 баллов за возможности зуммирования, 80 баллов за эффект боке и 84 балла за предпросмотр. Напомним, что в iPhone 16 используется сдвоенная камера с модулями разрешением 48 Мп (поддержка оптической стабилизации изображения) и 12 Мп (сверхширик).