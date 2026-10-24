OnePlus 15 обновили до финальной версии Android 17

Компания OnePlus выпустила финальную версию фирменной прошивки ColorOS 17 на базе операционной системы Android 17 для смартфона OnePlus 15. Тот же апдейт получили смартфоны OPPO Find X9 и Find N6. Пока обновление доступно для индийских пользователей, но в скором времени оно выйдет и в других странах. Предполагается, что следующими Android 17 получат флагманы Realme с их запланированным переходом на ColorOS 17.

Напомним, что выпущенный в конце прошлого года OnePlus 15 оснащается 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2772:1272 точек, кадровой частотой 165 Гц, рамками толщиной 1,15 мм и сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland Intelligent Eye Protection 5.0 Gold Label, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.1, системой охлаждения Glacier Cooling System, сетевым игровым чипом G2, тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°) и 50 Мп (перископ с 3,5-кратным оптическим приближением), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, аккумулятором ёмкостью 7300 мАч, а также поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.
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