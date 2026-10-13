Представлен смартфон Redmi Note 17 Pro в новом исполнении

Компания Redmi представила обновлённую версию смартфона Redmi Note 17 Pro под названием Refreshed Edition. Впрочем, серьёзных изменений не произошло — устройство получило новые варианты расцветки и другие конфигурации памяти, тогда как остальные характеристики остались прежними. Например, обновлённый Redmi Note 17 Pro доступен в оранжевом, зелёном и чёрном цветах — ранее смартфон также предлагался в белом, голубом и фиолетовом исполнениях, но в обновлённой линейке их больше нет. Изменился и выбор конфигураций памяти. Теперь покупателям доступны версии с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также с 8 ГБ оперативной памяти и накопителями на 128 или 256 ГБ. Ранее были варианты ещё и на 512 ГБ памяти, но их убрали. То есть Redmi отказалась от двух наиболее дорогих вариантов, добавив версию с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, чтобы снизить цену для потенциального покупателя.

В остальном характеристики смартфона остались прежними. Он работает на процессоре Snapdragon 6s Gen 4 и оснащён аккумулятором ёмкостью 9000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Также смартфон оборудован плоским OLED-дисплеем диагональю 6,83 дюйма с разрешением 1,5K и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, а пиковая яркость достигает 3500 нит. Экран поддерживает ШИМ-затемнение с частотой 3840 Гц и DC Dimming. Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Кроме того, дисплей получил пятизвёздочные сертификаты устойчивости к падениям от организаций SGS и CQC.