Топовый камерофон Vivo X500 Ultra выйдет весной 2027 года

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что флагманский камерофон Vivo X500 Ultra будет выпущен в марте или апреле следующего года. Ранее китайский производитель подтвердил, что новинка будет превосходить по своим фотовозможностям модель X500 Pro Max.

По предварительным данным, аппарат оснастят тыльной камерой с главным и сверхширокоугольным модулями разрешением по 50 Мп, а также 200-Мп модулем с перископическим телеобъективом, фирменным процессором обработки изображений, флагманской 2-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц, графическим адаптером Adreno 850 и нейроускорителем, 6,85-дюймовым экраном BOE LTPO с разрешением 2K+, кадровой частотой 144 Гц, симметричной рамкой и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, а также батареей ёмкостью 7000 мАч.
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