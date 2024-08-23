DxOmark высоко оценили камеру в Google Pixel 9

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования тыльной камеры смартфона Pixel 9. Аппарат получил 154 балла, расположившись на седьмом месте в общем рейтинге. Выше только такие камерофоны, как Huawei P60 Pro, Pura 70 Ultra и Mate 60 Pro+, Honor Magic6 Pro и Oppo Find X7 Ultra. Примечательно, что столь высокий результат был достигнут даже без модуля с телеобъективом.

Напомним, что оцененный от 800 долларов смартфон оснащается 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, однокристальной системой Google Tensor G4, 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Samsung GNK) и 48 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 10,3 Мп (сенсор Samsung 3J1), аккумулятором ёмкостью 4560 мАч, поддержкой 27-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, портом USB Type-C 3.2 и поддержкой Wi-Fi 7.