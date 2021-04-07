Dynabook Chromebook C1 основан на процессоре Snapdragon 7c

Главное преимущество данного ноутбука заключается в том, что он оборудован модулем 4G LTE, благодаря чему пользователь получает доступ к интернету в любой точке мира. Это на самом деле важное преимущество, так как ноутбук основан на операционной системе ChromeOS, которая работает адекватно лишь при постоянном подключении к сети. И в случае с обычными ноутбуками без данного модуля пользователи обязаны подключаться к сети Wi-Fi, тогда как в случае с данной моделью потенциальные покупатели получают абсолютно все функции для учёбы, работы или развлечений в любой точке мира. С другой стороны, нужно понимать, что это достаточно простой в плане начинки ноутбук, который подойдёт исключительно для образовательной сферы или для домашнего использования.