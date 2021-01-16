Dynabook представила ноутбук Satellite Pro C50 с антибактериальным покрытием Ionpure

На выставке CES 2021 была представлена серия ноутбуков Satellite Pro от компании Dynabook.

Ноутбук выполнен в минималистичном дизайне с тонкой рамкой. Модель оснащена 15,6 дюймовым экраном с разрешением FullHD. Новинка разработана с учетом безопасности благодаря антибактериальному покрытию Ionpure, что предотвращает рост бактерий. Есть встроенная веб-камера FullHD, полноразмерная клавиатура и большой трекпад.

Что касается железа, ноутбук Dynabook Satellite Pro C50 включает конфигурации с процессором Intel Core 10-поколения, оперативной памятью до 16 ГБ и твердотельным накопителем. Доступен разъем USB 3.2 Type-C с поддержкой зарядки, видеовыход HDMI, LAN-порт. Толщина ноутбука 19,7 мм, весит он около 1,76 кг.

Стоимость ноутбука Dynabook Satellite Pro C50 начинается от 499 долларов.
Комментарии и отзывы Dynabook Satellite Pro C50
Обзоры:
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
Обзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбукОбзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбук
Новости:
Ноутбук ASUS ZenBook 13 OLED получил 6-ядерный AMD Ryzen

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook 13 OLED (UM325), которая работает под управ...
Ноутбук ASUS TUF Dash F15 получит CPU Intel Tiger Lake-H35

Профильное издание VideoCardz поделилось подробностями о ноутбуке ASUS TUF Dash F15 (FX516P), который пок...
Представлен ноутбук Lenovo IdeaPad 5i Pro

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями IdeaPad 5i Pro и IdeaPad 5 Pro, которые построен...
Обзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждения с двумя вентиляторамиОбзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждения с двумя вентиляторами
Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюдОбзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюд
Лучшие умные часы. HUAWEI Watch FitЛучшие умные часы. HUAWEI Watch Fit
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
Обзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатором
Компания Razer выпустила новый ноутбук -...
Компания Razer выпустила новый ноутбук -Компания Razer выпустила новый ноутбук - Razer Book 13 по стартовой цене в 1199 долларов. ...
Biostar анонсировала свои видеокарты сер...
Biostar анонсировала свои видеокарты серBiostar анонсировала свои видеокарты серии Radeon RX 6800XT и RX 6800. Видеокарты основаны на архитектуре...
VIVO Y20A поступил в продажу в Индии...
VIVO Y20A поступил в продажу в ИндииСмартфон VIVO Y20A официально поступил в продажу в Индии. Рекомендованная стоимость устройства 11,490 руп...
Biostar выпустила материнскую плату B250...
Biostar выпустила материнскую плату B250Biostar выпустила материнскую плату на чипсете Intel B250. ...
Honor Mall откроется в январе 2021 года...
Honor Mall откроется в январе 2021 годаНовым владельцем бренда Honor является Zhixin New Information Technology Co. Ltd. После этого обновленная...
Intel представили серверную видеокарту H...
Intel представили серверную видеокарту HСовсем недавно, Intel объявила о ключевых этапах своего многолетнего пути к созданию сочетания архитектур...
TEAMGROUP представила игровую память сер...
TEAMGROUP представила игровую память серОперативная память TEAMGROUP T-FORCE ZEUS представлена в формате U-DIMM и SO-DIMM DDR4. Модули имеют кра...
Подводный бокс Nauticam NA-Z50 для Nikon...
Подводный бокс Nauticam NA-Z50 для NikonКомпания Nauticam представила бокс NA-Z50, с помощью которого можно вести подводную съемку на кропнутую б...
Epic Games запустила подписку Fornite Cr...
Epic Games запустила подписку Fornite CrС выходом второй главы пятого сезона, Epic Games объявила о запуске подписки Fornite Crew. Игроки оформив...
Обзор Unrailed! Вечная железная дорога...
Обзор Unrailed! Вечная железная дорогаМечтали построить свою собственную железную дорогу, но никак не доходили до этого руки? Теперь у вас буде...
Samsung Galaxy S21 Ultra показали на нов...
Samsung Galaxy S21 Ultra показали на новПрофильное издание Slashleaks раздобыло качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 Ul...
Игровой ноутбук Acer Nitro 5 с процессор...
Игровой ноутбук Acer Nitro 5 с процессорПроизводитель компьютеров Acer добивается прогресса в разработке и производстве игрового ноутбука, которы...
Обзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игрОбзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игр
Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлажденияОбзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлаждения
Обзор Sonos Five и Sonos Sub. Премиальная акустика Wi-FiОбзор Sonos Five и Sonos Sub. Премиальная акустика Wi-Fi
Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor