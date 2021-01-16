Dynabook представила ноутбук Satellite Pro C50 с антибактериальным покрытием Ionpure

На выставке CES 2021 была представлена серия ноутбуков Satellite Pro от компании Dynabook.

Ноутбук выполнен в минималистичном дизайне с тонкой рамкой. Модель оснащена 15,6 дюймовым экраном с разрешением FullHD. Новинка разработана с учетом безопасности благодаря антибактериальному покрытию Ionpure, что предотвращает рост бактерий. Есть встроенная веб-камера FullHD, полноразмерная клавиатура и большой трекпад.

Что касается железа, ноутбук Dynabook Satellite Pro C50 включает конфигурации с процессором Intel Core 10-поколения, оперативной памятью до 16 ГБ и твердотельным накопителем. Доступен разъем USB 3.2 Type-C с поддержкой зарядки, видеовыход HDMI, LAN-порт. Толщина ноутбука 19,7 мм, весит он около 1,76 кг.

Стоимость ноутбука Dynabook Satellite Pro C50 начинается от 499 долларов.