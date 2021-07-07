Еще больше функциональности в новом мониторе Philips 498P9Z

Представлена новый многофункциональный монитор - Philips 498P9Z. Новинка предлагает 49-дюймовую VA-панель с соотношением сторон 32: 9, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 4 мс и адаптивной синхронизацией для комфортного использования для работы и развлечений.

Монитор Philips 498P9Z с разрешением 5120x1440 пикселей создан в качестве замены многоэкранным конфигурациям и работы с максимально широким форматом. Изгиб 1800R гарантирует эффект погружения и обеспечит высокий уровень комфорта, поскольку соответствует естественному полю зрения. Монитор позволяет работать одновременно в нескольких приложениях. Цветовая гамма NTSC 100 %, sRGB 122 %, Adobe RGB 89 %.

Philips 498P9Z предлагает потрясающую яркость, контрастность и цвета благодаря сертификации VESA DisplayHDR 400. Плавность картинки достигается с помощью технологии Adaptive-Sync. Кроме того, в модели используются функции защиты глаз пользователя: FlickerFree, а также режимы EasyRead и LowBlue, они фильтруют вредное синее излучение и уменьшают мерцание.

Благодаря интегрированному KVM-переключателю пользователь получает возможность управлять двумя разными ПК с помощью одного комплекта из монитора, клавиатуры и мыши, легко переключаясь между устройствами. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку высоты, наклона и поворота монитора.

Монитор Philips 498P9Z появится в продаже в августе 2021 года по рекомендованной розничной цене 99 699 рублей.