Представлен бюджетный 4K-монитор REDMI A27U Type-C 120Hz 2027

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью REDMI A27U Type-C 120Hz 2027, которая получила 27-дюймовую панель IPS с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется частотой обновления 120 Гц при разрешении 4K и 240 Гц при разрешением Full HD, контрастностью 1500:1, антибликовым покрытием с коэффициентом отражения 2,6%, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 98% охватом цветовой гаммы DCI-P3, заводской калибровкой с точностью цветопередачи ΔE < 1, сертификацией DisplayHDR 400, типичной яркостью 400 нит, новым M-режимом с автоматической адаптацией к цветовой экосистеме Apple, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, одним портом USB Type-C с поддержкой 90-Вт обратной зарядки, двумя разъемами USB 2.0 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 255 долларов.

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