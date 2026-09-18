Представлен бюджетный 100-Гц монитор Lenovo Lecoo XQ32q

Компания Lenovo объявила о выпуске бюджетного игрового монитора Lecoo XQ32q, который получил 31,5-дюймовую матрицу VA с разрешением 2560:1440 точек (плотность пикселей 93 PPI). Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 6 мс или 12 мс при отключении режима OD 12 мс, максимальной яркостью 260 нит, статической контрастностью 3000:1, глубиной цвета 8 бит, отображением 16,7 млн цветовых оттенков, 99% покрытием цветовой палитры sRGB, глобальной регулировкой яркости DC Dimming, антибликовым покрытием с низкой отражающей способностью, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, комплектной подставкой, углом наклона от −5° до 15°, а также настенным креплением VESA 75:75 мм. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 165 долларов.

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