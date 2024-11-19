Еще не представленный Huawei Mate70 вызвал ажиотаж в Китае

Вчера компания Huawei объявила дату выхода флагманских смартфонов серии Mate70 и начала принимать предварительные заявки на их покупку. Утверждается, что за день количество заявок на VMall и JD.com перевалило за 2,5 млн штук. Официальная презентация новинок состоится 26 ноября – тогда же будут объявлены цены и стартует прием предзаказов.

Huawei Mate70 приписывают наличие 6,69-дюймового дисплея с разрешением 1,5K, тройной основной камеры с главным модулем на 50-Мп датчике оптического формата 1/1,5 дюйма и поддержки беспроводной зарядки. Huawei Mate70 Pro оснастят изогнутым 6,88-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, основной камерой с 50-Мп главным модулем (сенсор на 1/1,3 дюйма и объектив с изменяемой диафрагмой) и 50-Мп модулем телефото (1/2,5 дюйма и 3,5-кратное оптическое приближение), аккумулятором ёмкостью около 6000 мАч и поддержкой беспроводной зарядки.