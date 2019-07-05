Еще один ноутбук Apple MacBook Pro загорелся и едва не привел к пожару

В конце мая мы писали о том, что у американского диджея White Panda сгорел его 15-дюймовый MacBook Pro 2015 года выпуска. А всего через три недели произошел второй такой случай.

Пользователь Steve Gagne рассказал в Facebook, что его MacBook Pro стоял на журнальном столике и неожиданно загорелся: внутри ноутбука взорвался аккумулятор. При этом устройство было выключено и не подключено к зарядке. «Вечером в понедельник, когда мы лежали в постели, батарея моего MacBook Pro взорвалась и небольшой огонь наполнил мой дом дымом. Вы можете представить, как быстро я выпрыгнул из кровати», — рассказал владелец сгоревшего ноутбука.

По словам Стива, MacBook Pro стоял на столике, хотя обычно его оставляют либо на диване, либо вместе с журналами и книгами. Поэтому, к счастью, возгорание не привело к пожару в доме. Происшествие случилось за несколько дней до того, как Apple объявила об отзыве MacBook Pro с 15-дюймовым экраном, выпущенных в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Причина тому — возможное возгорание батареи.