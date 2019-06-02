Ещё одна компания отвернулась от Huawei.

2019-06-02, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Huawei; [77]
Производитель массовых однокристальных платформ британская компания ARM прерывает работу с китайской компанией-гигантом Huawei по ранее заключённым контрактам, об этом сообщили журналисты ВВС.

Это обусловлено тем, что, создавая мобильные чипы, компания ARM использует некоторые комплектующие американского производства, что автоматически подпадает под действие указа Дональда Трампа о запрете на сотрудничество с Huawei.

Мобильные платформы и графические чипы, в том числе и популярные CPU ARM Cortex и GPU ARM Mali, производимые англичанами, широко используются в товарах Huawei. И даже продукция собственного производства, например, процессоры Huawei HiSilicon Kirin, создана на базе этих платформ. Таким образом, китайцы могут остаться без своих же чипов, так как процессорные ядра ARM Cortex-A76 и Cortex-A55, а также GPU Mali-G76 являются неотъемлемой частью фирменного топового процессора Kirin 980 во флагманах Huawei P30, Huawei P30 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro и более ранних мобильных устройств.

И хотя возможны какие-то договорённости по аналогии с Google, когда для готовой продукции санкций удастся избежать, то использование в новых смартфонах продукции ARM станет невозможным. Эксперты отмечают, что Huawei с ARM, возможно, сойдутся на тех же условиях, что и с Google, то есть уже готовые продукты трогать не будут, но в новых смартфонах использовать продукты ARM запретят.

Приходится констатировать, что при таком раскладе у Huawei точно обнаруживаются большие проблемы. Все её чипы основаны на разработках ARM, а найти нового поставщика, адаптировать под него свою продукцию или создавать свои шедевры коммуникативных технологий — эти задачи требуют немалого времени.

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